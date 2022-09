Calendario scolastico: il 5 settembre suonano le prime campanelle in Lombardia, Trento e Bolzano (Di sabato 3 settembre 2022) Lunedì 5 settembre suonano le prime campanelle per il rientro alle lezioni dopo le vacanze estive. Si torna fra i banchi limitatamente all'infanzia in Lombardia e nella provincia di Trento (per tutti gli altri ordini e gradi il 12 settembre). Ritorno in classe il 5 settembre in tutte le scuole nella provincia autonoma di Bolzano. Nei prossimi giorni la campanella suonerà per tutti gli altri studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 settembre 2022) Lunedì 5leper il rientro alle lezioni dopo le vacanze estive. Si torna fra i banchi limitatamente all'infanzia ine nella provincia di(per tutti gli altri ordini e gradi il 12). Ritorno in classe il 5in tutte le scuole nella provincia autonoma di. Nei prossimi giorni la campanella suonerà per tutti gli altri studenti. L'articolo .

