Calcio | Roma; Mourinho ' Ffp onesto | ma protegge grandi club'

(Di sabato 3 settembre 2022) "Il Fair Play Finanziario non penso abbia due pesi e due misure. E' un meccanismo che però dentro la sua onestà penalizza troppo chi lo vuole applicare in un modo virtuoso.anche le squadre ...

Gazzetta_it : #Zaniolo e quel “Grazie Roma” speciale cantato sul palco con #Venditti e #De Gregori - Gazzetta_it : Alla scoperta di Camara: vestiva Roma prima di essere della Roma #calciomercato - OfficialASRoma : CALCIO D'INIZIO! DAJE ROMA DAJE! ???? #RomaMonza - ilSavoca_2 : @AIA_it ormai avete ridotto il calcio ad uno sport ridicolo. Il rigore per la Fiorentina è assurdo. Settimana scors… - Stefano18978 : RT @Beltotto: dopo la campagna acquisti fatta su misura,non si puo continuare a giocare in questo modo.non si chiede il calcio champagne de… -

- Laè pronta la trasferta di Udine per mantenere il primo posto in classifica e approfittare di una giornata di campionata ricca di scontri diretti. Questo pomeriggio José Mourinho è intervenuto in ...Dobbiamo essere proiettati alla gara contro lae fare una prestazione ancora migliore". Andrea ... giocando con umiltà e cattiveria agonistica ma mostrando anche un buon. La gente bisogna ...'Sarà stimolante ed entusiasmante sfidare Mourinho' UDINE (ITALPRESS) - 'Quando si vince attraverso una grande prestazione, con personalità ...Roma, 3 set. – (Adnkronos) – “Non penso ci siano due pesi e due misure. E’ un meccanismo che però dentro la sua onestà penalizza troppo chi lo vuole fare in un modo virtuoso e che in modo indiretto ...