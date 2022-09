Calcio | Pioli | ' la squadra mi è piaciuta moltissimo per 70' | sono un allenatore felice'

(Di sabato 3 settembre 2022) Milano, 3 set. - (Adnkronos) - "C'è grande rivalità, ora anche di più. Volevano dimostrare di essere superiori a noi, ma lami ètantissimo per 70 minuti.un". Lo dice l'del Milan Stefanodopo il successo per 3-2 nel derby. "Siamo stati bravi a leggere la partita, abbiamo forzato poche volte con delle scelte sbagliate -prosegue il tecnico rossonero a Dazn-. Non era facile dominare per 95 minuti, ma abbiamo affrontato la gara con la giusta cattiveria".commenta poi le prove dei due grandi protagonisti del match: Leao e Maignan: "Per migliorare è necessario avere talento e intelligenza, Rafa le ha entrambe. Poi gli va data la libertà di sbagliare, noi cerchiamo di metterlo sempre nelle ...

Gazzetta_it : Pioli dopo il derby: 'Gran partita, giocatori e tifosi mi fanno felice. La Champions? Siamo cresciuti' #MilanInter - MilanPress_it : #Pioli: “Assistere a una partita del genere credo sia stato bello per il calcio. Abbiamo visto agonismo, contrasti,… - sportli26181512 : Pioli: 'Gran partita, giocatori e tifosi mi fanno felice. La Champions? siamo cresciuti': Pioli: 'Gran partita, gio… - stefanozana : RT @Gazzetta_it: Pioli dopo il derby: 'Gran partita, giocatori e tifosi mi fanno felice. La Champions? Siamo cresciuti' #MilanInter https:/… - Just_Calcio : RT @RheaZouein: PIOLI’S ON FIRE DOPO LA PARTITA -

Rafa e Mikepassa poi all'analisi tecnica del match: "Siamo stati bravi a leggere la partita, mi piace quando la squadra sta in campo con maturità e consapevolezza. Contro grandi rivali, poi, ...7,5 Giroud L'uomo del derby fa quello chegli chiede. Artiglia o spizza palloni utili per gli inserimenti dei compagni, al culmine di ripetuti corpo a corpo, e detta sempre il cross per il suo ...Condividi questo articolo:Milano, 3 set. – (Adnkronos) – “C’è grande rivalità, ora anche di più. Volevano dimostrare di essere superiori a noi, ma la squadra mi è piaciuta tantissimo per 70 minuti. So ...Condividi questo articolo:Milano, 3 set. – (Adnkronos) – Il Milan vince 3-2 uno spettacolare derby della Madonnina che vale il primato momentaneo in classifica con il sorpasso a +2 sull’Inter. Protago ...