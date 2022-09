Zazzaroni: per completare l’opera serviva Navas, ma il Napoli si è rinnovato assai bene (Di venerdì 2 settembre 2022) Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni dà il voto al mercato delle squadre di Serie A. Il migliore è quello della Roma, a cui dà un 8 pieno. 7,5, invece, per Milan e Napoli. Inter, Juventus, Lazio e Lecce prendono 7. Sul Napoli: “Il Napoli si è rinnovato assai bene: per completare l’opera sarebbe servito Navas. La squadra ha comunque qualità, nuovi stimoli e freschezza atletica”. Il voto più alto, come detto, va alla Roma. “Dybala, Wijnaldum e Belotti hanno aumentato sensibilmente la qualità della squadra di Mourinho: Pinto aveva enormi limiti di spesa (FFP) e per questo porta a casa il voto più alto. Certo, sarebbe servito un altro difensore”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Sul Corriere dello Sport, Ivandà il voto al mercato delle squadre di Serie A. Il migliore è quello della Roma, a cui dà un 8 pieno. 7,5, invece, per Milan e. Inter, Juventus, Lazio e Lecce prendono 7. Sul: “Ilsi è: persarebbe servito. La squadra ha comunque qualità, nuovi stimoli e freschezza atletica”. Il voto più alto, come detto, va alla Roma. “Dybala, Wijnaldum e Belotti hanno aumentato sensibilmente la qualità della squadra di Mourinho: Pinto aveva enormi limiti di spesa (FFP) e per questo porta a casa il voto più alto. Certo, sarebbe servito un altro difensore”. L'articolo ilsta.

napolista : Zazzaroni: per completare l’opera serviva #Navas, ma il Napoli si è rinnovato assai bene Sul CorSport. La squadra… - MaxCort71301390 : @Alex_Cavasinni Una delle tante chicche di zazzaroni; azzzz ne azzeccasse una per sbaglio almeno una volta. - byr_ern : @il_Malpensante @7Robymar @MaxMinervini Zazzaroni ha offerto 1000 euro al PSG per incentivare l’acquisto di Skriniar - MicheleFigini : @Milestemplaris Credimi campione sei pronto per la gazzetta dello sport o zazzaroni!!! ???????????? mancano solo i libri in tribunale… -