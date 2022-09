Zagadou in Serie A: sfida a sorpresa tra due big per lo svincolato di lusso! (Di venerdì 2 settembre 2022) La Roma torna sul mercato. Dopo gli infortuni di Zaniolo e Wijnaldum si è aggiunto anche quello di Kumbulla, al momento si parla di uno stop di 2-3 settimane. Le condizioni del calciatore ex Hellas non sono molto positive ed ecco che Tiago Pinto può fiutare un colpo tra gli svincolati. Zagadou Roma Inter A quanto pare nella giornata odierna Tiago Pinto si sarebbe incontrato con l’agente di Dan-Axel Zagadou, difensore ex Borussia Dortmund attualmente svincolato. Ma attenzione, perché le sorprese non sono finite. Sul calciatore ci sarebbe anche Marotta che sta sondando la situazione per rinforzare il reparto difensivo. L’Inter vede nel calciatore un’alternativa ottima per i titolari di difesa, così da mantenere a centrocampo Dimarco, spesso utilizzato anche come terzo di difesa. Difensore calmo, concentrato e soprattutto di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 2 settembre 2022) La Roma torna sul mercato. Dopo gli infortuni di Zaniolo e Wijnaldum si è aggiunto anche quello di Kumbulla, al momento si parla di uno stop di 2-3 settimane. Le condizioni del calciatore ex Hellas non sono molto positive ed ecco che Tiago Pinto può fiutare un colpo tra gli svincolati.Roma Inter A quanto pare nella giornata odierna Tiago Pinto si sarebbe incontrato con l’agente di Dan-Axel, difensore ex Borussia Dortmund attualmente. Ma attenzione, perché le sorprese non sono finite. Sul calciatore ci sarebbe anche Marotta che sta sondando la situazione per rinforzare il reparto difensivo. L’Inter vede nel calciatore un’alternativa ottima per i titolari di difesa, così da mantenere a centrocampo Dimarco, spesso utilizzato anche come terzo di difesa. Difensore calmo, concentrato e soprattutto di ...

