VIDEO | RINNOVO MERET, RIAPERTE LE TRATTATIVE: LE ULTIME (Di venerdì 2 settembre 2022) La chiusura del calciomercato, non ha permesso a Giuntoli di regalare a Spalletti l’ultimo tassello che aveva chiesto il tecnico di Certaldo. Keylor Navas, infatti, è rimasto al Paris Saint Germain e quindi, a difendere la porta azzurra ci sarà Alex MERET. Il portiere friulano ha vissuto un’estate travagliata. Inizialmente, si pensava alla sua permanenza da titolare dopo la partenza di Ospina. Il giocatore, infatti, aveva anche raggiunto un accordo per rinnovare fino al 2027. Successivamente, le voci su un possibile arrivo di Navas, però, avevano fatto arenare la trattativa e MERET è stato al centro di numerose voci di mercato. L’arrivo del portiere costaricano è però saltato e il Napoli è pronto a blindare definitivamente il proprio numero 1. Questa mattina è giunta la notizia di un riavvicinamento tra le parti e di un incontro già in programma tra il ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 settembre 2022) La chiusura del calciomercato, non ha permesso a Giuntoli di regalare a Spalletti l’ultimo tassello che aveva chiesto il tecnico di Certaldo. Keylor Navas, infatti, è rimasto al Paris Saint Germain e quindi, a difendere la porta azzurra ci sarà Alex. Il portiere friulano ha vissuto un’estate travagliata. Inizialmente, si pensava alla sua permanenza da titolare dopo la partenza di Ospina. Il giocatore, infatti, aveva anche raggiunto un accordo per rinnovare fino al 2027. Successivamente, le voci su un possibile arrivo di Navas, però, avevano fatto arenare la trattativa eè stato al centro di numerose voci di mercato. L’arrivo del portiere costaricano è però saltato e il Napoli è pronto a blindare definitivamente il proprio numero 1. Questa mattina è giunta la notizia di un riavvicinamento tra le parti e di un incontro già in programma tra il ...

