Vagnati | «Lukic ha sempre tenuto al Torino Diciamo che ha avuto un colpo di sole dovuto al caldo»

Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha parlato in conferenza stampa della sessione di mercato conclusa ieri. Di seguito il resoconto di Calciomercato.com. "Non c'è rammarico per il centrocampista che non è arrivato. Abbiamo provato a prendere Praet, lo avrei voluto, io sono innamorato non solo del giocatore ma anche del ragazzo, lui voleva venire al Torino, ma non è stato un problema né economico, né di nessun altro tipo, è stata una scelta legittima del Leicester di non far partire il giocatore. Siamo comunque soddisfatti del mercato. Le risposte sul campo danno poi l'effettivo valore del lavoro che uno fa, ci sarà tempo e modo quindi per dire se il lavoro è stato buono". Il Torino è più forte dell'anno scorso? "Se a inizio mercato mi fosse stato chiesto se sarei stato contento di finirlo così, avrei ...

