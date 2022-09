Uefa punisce club italiani: le sanzioni per Juve, Inter, Milan e Roma (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Milan, Roma, Inter e Juventus sono tra i club multati dalla Uefa per il mancato rispetto delle norme relative al Fair Play Finanziario. Per giallorossi e nerazzurri, scattano anche restrizioni sul mercato. Nel dettaglio, ecco le multe comminate alle società italiane: Milan 15 milioni, Juventus 23 milioni, Inter 26 milioni e Roma 35 milioni. La Uefa rende noto che la Prima Sezione del club Financial Control Body Uefa “ha rilevato che Milan, Monaco, Roma, Besiktas, Inter, Juventus, Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain non hanno rispettato il requisito del pareggio finanziario”. ... Leggi su funweek (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) –ntus sono tra imultati dallaper il mancato rispetto delle norme relative al Fair Play Finanziario. Per giallorossi e nerazzurri, scattano anche restrizioni sul mercato. Nel dettaglio, ecco le multe comminate alle società italiane:15 milioni,ntus 23 milioni,26 milioni e35 milioni. Larende noto che la Prima Sezione delFinancial Control Body“ha rilevato che, Monaco,, Besiktas,ntus, Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain non hanno rispettato il requisito del pareggio finanziario”. ...

