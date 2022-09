Tutto esaurito per Calenda e Renzi a Milano, arrivano in 5mila. I leader contro Letta: “Il voto utile siamo noi”. E dal palco si rievoca la Dc (Di venerdì 2 settembre 2022) Molte donne sul palco, anche se i leader sono due uomini. Molte battutine incrociate tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, ex amici e ora ex nemici e domani vai a capire. E molta, moltissima gente rimasta fuori dal Super Studio di via Tortona, a Milano, una di quelle che il sedicente Terzo Polo – che i sondaggi danno per la verità quinto o sesto – reputa una delle sue possibili roccaforti alle elezioni politiche del 25 settembre. Rimasta fuori e inferocita: per tanto così la Digos non ha richiesto l’intervento del reparto mobile per via della gente inferocita rimasta fuori nonostante l’apertura di un paio di sale aggiuntive con maxi-schermi. Alla fine, tra dentro e fuori, sono almeno 5mila – cifra stimata dal palco – quelli venuti a salutare l’inizio della campagna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Molte donne sul, anche se isono due uomini. Molte battutine incrociate tra Carloe Matteo, ex amici e ora ex nemici e domani vai a capire. E molta, moltissima gente rimasta fuori dal Super Studio di via Tortona, a, una di quelle che il sedicente Terzo Polo – che i sondaggi danno per la verità quinto o sesto – reputa una delle sue possibili roccaforti alle elezioni politiche del 25 settembre. Rimasta fuori e inferocita: per tanto così la Digos non ha richiesto l’intervento del reparto mobile per via della gente inferocita rimasta fuori nonostante l’apertura di un paio di sale aggiuntive con maxi-schermi. Alla fine, tra dentro e fuori, sono almeno– cifra stimata dal– quelli venuti a salutare l’inizio della campagna ...

