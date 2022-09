Tottenham, Conte: «Buon mercato ma ancora lontani dalle big» (Di venerdì 2 settembre 2022) Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha fatto il punto della situazione sulla sua squadra dopo la chiusura del mercato In conferenza stampa, Antonio Conte ha analizzato la situazione del Tottenham dopo l’ultimo mercato. LE PAROLE – «In questa finestra di mercato abbiamo fatto ciò che era nelle possibilità del club. Penso che abbiamo fatto Buone cose, ma c’è ancora troppa distanza contro le squadre top del campionato, siamo ancora al punto di partenza di un processo di crescita. Già a gennaio abbiamo provato con Kulusevski e Bentancur, ora proseguiamo ma per essere competitivi per il titolo ci servono almeno altre tre sessioni di mercato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Antonio, tecnico del, ha fatto il punto della situazione sulla sua squadra dopo la chiusura delIn conferenza stampa, Antonioha analizzato la situazione deldopo l’ultimo. LE PAROLE – «In questa finestra diabbiamo fatto ciò che era nelle possibilità del club. Penso che abbiamo fattoe cose, ma c’ètroppa distanza contro le squadre top del campionato, siamoal punto di partenza di un processo di crescita. Già a gennaio abbiamo provato con Kulusevski e Bentancur, ora proseguiamo ma per essere competitivi per il titolo ci servono almeno altre tre sessioni di». L'articolo proviene da Calcio News 24.

AleTanzini : Dal ristorante da 10 euro al fish and chips da 10 sterline è stato un attimo #Conte #Tottenham - Luxgraph : Tottenham, Conte: 'Non siamo competitivi per il titolo' - sportli26181512 : Tottenham, Conte viaggia a fari spenti: 'Non siamo da titolo': Il tecnico italiano: 'Per competere con le big occor… - AndreaZeoli : RT @sportmediaset: Conte: 'Servono altre tre sessioni di mercato per vincere il titolo' #Conte #Mercato #Tottenham - jorgebermudezh : RT @sportmediaset: Conte: 'Servono altre tre sessioni di mercato per vincere il titolo' #Conte #Mercato #Tottenham -