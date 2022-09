Tanti piccoli K di Bruno Pezzella, racconti che martellano il cranio (Di venerdì 2 settembre 2022) di Fiorella Franchini Se il libro che stiamo leggendo non ci sveglia come un pugno che ci martelli sul cranio, perché dunque lo leggiamo? L’intelligenza ossessiva di Franz Kafka fa capolino dietro il sipario dell’ultima pubblicazione di Bruno Pezzella, scrittore, saggista, giornalista e formatore. Anche il titolo allude all’autore praghese: Tanti piccoli K – Edizioni MEA, è il modo con cui Philip Roth definì i protagonisti dei racconti di Kafka, e ne sottace l’atmosfera popolata di “un’umanità persa e sconfitta”. La raccolta comprende innumerevoli palcoscenici narrativi mutevoli e labili, nei quali si muovono Tanti “nessuno”, talvolta scialbi, maldestri, a volte disinvolti, ma tutti fragili, in balia dei propri dubbi di fronte a una realtà bloccata e inestricabile: ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) di Fiorella Franchini Se il libro che stiamo leggendo non ci sveglia come un pugno che ci martelli sul, perché dunque lo leggiamo? L’intelligenza ossessiva di Franz Kafka fa capolino dietro il sipario dell’ultima pubblicazione di, scrittore, saggista, giornalista e formatore. Anche il titolo allude all’autore praghese:K – Edizioni MEA, è il modo con cui Philip Roth definì i protagonisti deidi Kafka, e ne sottace l’atmosfera popolata di “un’umanità persa e sconfitta”. La raccolta comprende innumerevoli palcoscenici narrativi mutevoli e labili, nei quali si muovono“nessuno”, talvolta scialbi, maldestri, a volte disinvolti, ma tutti fragili, in balia dei propri dubbi di fronte a una realtà bloccata e inestricabile: ...

