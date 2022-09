Scuola | Vannini Uil Campania | Nuovo anno | vecchi problemi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ieri ha avuto inizio ilscolastico e tra pochi giorni si darà il via alle attività didattiche ma ine, soprattutto a Napoli, irestano quelli di sempre: 4.926 posti autorizzati per il ruolo docenti nella nostra regione ma molti probabilmente non sarcoperti perché alcune procedure concorsuali non sono terminate o addirittura iniziate”. Lo afferma RobertaSegretario regionale Uil. “Per il personale ATA, invece, nonostante 1.418 posti disponibili, il Mef ne ha autorizzati per il ruolo solo 586 a fronte di migliaia di aspiranti nelle graduatorie permanenti”, rende noto, per la quale “l’organico di fatto è ...