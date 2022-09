Sassuolo, Dionisi: 'Soddisfatto del mercato. Le condizioni di Berardi...' (Di venerdì 2 settembre 2022) Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, parla in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro la Cremonese: "Sembra tutto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 2 settembre 2022) Alessio, tecnico del, parla in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro la Cremonese: "Sembra tutto...

sportface2016 : #SerieA | #CremoneseSassuolo, #Dionisi: 'Siamo in crescita, non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Dobbiamo confermarci, Berardi? Speriamo salti poche partite' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Dobbiamo confermarci, Berardi? Speriamo salti poche partite' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Sassuolo, Dionisi: “Cremonese squadra viva, noi in crescita. Berardi out, mercato…” - Mediagol : Sassuolo, Dionisi: “Cremonese squadra viva, noi in crescita. Berardi out, mercato…” -