Razionamenti, tutti i politici su TikTok: la situazione è grave ma non seria? Segui la diretta con Peter Gomez (Di venerdì 2 settembre 2022) “Razionamenti, tutti i politici su TikTok: la situazione è grave ma non seria?”. Alle 16 torna l’appuntamento con la diretta di Peter Gomez L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) “su: lama non?”. Alle 16 torna l’appuntamento con ladiL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

gabdelgiovine : Dato che tutti i giornalisti e la quasi totalità dei politici non capisce che la produzione dell'elettricità NON si… - GuruDelBuonCibo : Si parla di #razionamenti che lo stato deve fare, ma i #razionamenti sono già belli che iniziati. Con il prezzo de… - IlPolemista4 : Tu pensa, a me avevano colpito i prati gialli, i fiumi a secco e i razionamenti. Che bella questa cosa che non sia… - marcobank_sy : @FrancescoDeBen8 @AugustoMinzolin A - modificare a marzo il sistema di formazione del prezzo B- valutare se le sanz… - Massimo64338108 : @Rikyontherocks @JoeBlack781 @sole24ore Per i 2 gradi dipende sempre dal gas che il russo, intende venderti Non ba… -