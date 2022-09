Primo trapianto d’utero in Italia: è nata Alessandra (Di venerdì 2 settembre 2022) All’Ospedale Cannizzaro di Catania è nata una bambina, Alessandra, dalla donna che ha ricevuto il Primo trapianto di utero realizzato in Italia. È il Primo parto del nostro Paese di questo tipo e e il sesto al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto da donatrice deceduta. Le condizioni di madre e figlia, ancora ricoverate in ospedale, sono state definite “stabili”, anche a seguito del parto cesareo a cui è stata sottoposta la paziente dopo attacchi febbrili da positività al Covid. Parto La vita dopo un trapianto di utero. La storia di una mamma francese e della sua bimba Una gravidanza dopo un trapianto di utero: la medicina negli ultimi anni ha fatto passi da ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 2 settembre 2022) All’Ospedale Cannizzaro di Catania èuna bambina,, dalla donna che ha ricevuto ildi utero realizzato in. È ilparto del nostro Paese di questo tipo e e il sesto al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo unda donatrice deceduta. Le condizioni di madre e figlia, ancora ricoverate in ospedale, sono state definite “stabili”, anche a seguito del parto cesareo a cui è stata sottoposta la paziente dopo attacchi febbrili da positività al Covid. Parto La vita dopo undi utero. La storia di una mamma francese e della sua bimba Una gravidanza dopo undi utero: la medicina negli ultimi anni ha fatto passi da ...

