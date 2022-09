"Prima di parlare, legga cosa ho detto": Salvini asfalta il ministro, scontro durissimo (Di venerdì 2 settembre 2022) Matteo Salvini mette nel mirino il ministro all'Università e alla Ricerca, Maria Cristina Messa. Al centro dello scontro c'è il numero chiuso a Medicina che la Lega vorrebbe abolire. Il Carroccio ha proposto infatti un sistema che renda libero l'accesso al primo anno con una scrematura in base al merito e ai voti al termine del primo anno accademico. Ma a quanto pare il ministro Messa non condivide la proposta del Carroccio e in un intervento a Sky Tg24 ha affermato che sono necessari almeno 7-10 per formare personale medico. "Il numero programmato adesso è aumentato", dice Messa che aggiunge che "può aumentare ancora". L'alternativa al test d'ingresso potrebbe essere una selezione "Prima dell'accesso, attraverso il percorso di orientamento e test durante gli ultimi anni delle scuole superiori". Poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Matteomette nel mirino ilall'Università e alla Ricerca, Maria Cristina Messa. Al centro delloc'è il numero chiuso a Medicina che la Lega vorrebbe abolire. Il Carroccio ha proposto infatti un sistema che renda libero l'accesso al primo anno con una scrematura in base al merito e ai voti al termine del primo anno accademico. Ma a quanto pare ilMessa non condivide la proposta del Carroccio e in un intervento a Sky Tg24 ha affermato che sono necessari almeno 7-10 per formare personale medico. "Il numero programmato adesso è aumentato", dice Messa che aggiunge che "può aumentare ancora". L'alternativa al test d'ingresso potrebbe essere una selezione "dell'accesso, attraverso il percorso di orientamento e test durante gli ultimi anni delle scuole superiori". Poi ...

