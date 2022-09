Pallanuoto | quando gioca l’Italia | data quarti di finale | orario | avversaria | tv | programma Europei

Leggi su oasport

Archiviata la prima fase degli2022 dicon il primo posto nel girone A,si è qualificata direttamente per idi. Gli azzurri, dopo le agevoli vittorie su Slovacchia e Georgia, hanno rifilato un 13-8 al ben più insidioso Montenegro, incassando tre vittorie che danno fiducia in vista della fase ad eliminazione diretta. A questo punto il Settebello tornerà in vasca martedì 6 settembre alle 20.30 per affrontare la vincente di Francia-Serbia. A prima vista sembrerebbe una sfida a senso unico, tuttavia potrebbe rivelarsi molto più equilibrata del previsto. I transalpini, che puntano a ben figurare alle Olimpiadi casalinghe del 2024, appaiono in crescita esponenziale: in questo torneo hanno addirittura pareggiato 12-12 con la Grecia, mentre nella recente Final Eight di ...