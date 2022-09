Nudo al concerto di Cristina D’Avena | molestie su ragazzine e palpeggiamenti | denunciato

(Di venerdì 2 settembre 2022) Eraaldia Ladispoli, ma mostrare i genitali non sarebbe bastato: un 65enne si è inserito tra il pubblico della cantante delle sigle dei cartoni animati e ha cominciato a molestare donne ealdi: cos’è successo Martedì 30 agosto la regina dei cartoni animati si trovava sul palco di piazza Rossellini, a Ladispoli, insieme ai GemBoy per un. Improvvisamente tra il pubblico un uomo si è abbassato i pantaloni e il boxer restando, quindi, con i genitali in vista. Nella zona del sottopalco il molestatore, un italiano di 65 anni, mentre cantava a squarciagola le canzoni diha cominciato ...

CateFerrara : Un uomo balla nudo in mezzo alle ragazzine al concerto di Cristina D'avena, si struscia e palpeggia e l'articolo di… - greygooseonice : Dove eravate ieri sera???????? Uomo nudo al concerto di Cristina D'Avena palpeggia le ragazzine: ha rischiato il lin… - AlexanderLandSp : Paura al concerto di Cristina D'Avena, uomo balla nudo e molesta le ragazzine: arrestato - rep_roma : Paura al concerto di Cristina D'Avena, uomo balla nudo e molesta le ragazzine: arrestato [aggiornamento delle 11:04] - ValerioVerrecc1 : Perchè? -

Uomoaldi Cristina D'Avena palpeggia le ragazze A notare l'uomo tra la folla con i pantaloni calati e i genitali in vista sono state delle ragazze. Le giovani hanno riferito che il ...Troppo entusiasmo forse, così, durante ildi Cristina D'Avena martedi a Ladispoli, sul litorale a pochi chilometri da Roma, un uomo si è abbassato i pantaloni e ha inziato a ballarestrusciandosi a una 40enne e palpeggiando le ...Un uomo di 65 anni è stato denunciato con l’accusa di molestie sessuali per aver palpeggiato alcune spettatrici durante il concerto di martedì scorso di Cristina D’Avena in piazza Rossellini a Ladispo ...Choc al concerto di Cristina D’Avena a Ladispoli, località sul litorale romano. Un uomo di 65 anni ha iniziato a ballare completamente nudo, pantaloni calati e genitali ben in vista, palpeggiando le r ...