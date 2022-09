Navi da crociera: qual è il prezzo da pagare per una vacanza da sogno? A farne le spese è l’ambiente (Di venerdì 2 settembre 2022) Fare una crociera è l’esperienza più vicina all’essere nel grembo della mamma, sosteneva David Foster Wallace. Accuditi, vezzeggiati, anticipati in qualsiasi desiderio: una vita all inclusive, in cui tutto è facile ed a portata di mano, senza sforzi. Ma a quale prezzo? Perché, parliamoci chiaro, di mamma ce n’è una sola, e in questo caso, oltre all’esborso necessario per salpare prenotando una comoda cabina, ci sono anche una serie di costi accessori, che vanno comunque calcolati. Ad esempio: i costi ambientali. Il rapporto/classifica “Cruise ship ranking 2022” Mentre il mercato delle crociere si sta riprendendo rapidamente dopo le restrizioni del Covid-19, Naturschutzbund Deutschland (NABU), ong tedesca affiliata a BirdLife International, ha pubblicato il decimo rapporto/classifica “Cruise ship ranking 2022“, che ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 2 settembre 2022) Fare unaè l’esperienza più vicina all’essere nel grembo della mamma, sosteneva David Foster Wallace. Accuditi, vezzeggiati, anticipati insiasi desiderio: una vita all inclusive, in cui tutto è facile ed a portata di mano, senza sforzi. Ma a? Perché, parliamoci chiaro, di mamma ce n’è una sola, e in questo caso, oltre all’esborso necessario per salpare prenotando una comoda cabina, ci sono anche una serie di costi accessori, che vanno comunque calcolati. Ad esempio: i costi ambientali. Il rapporto/classifica “Cruise ship ranking 2022” Mentre il mercato delle crociere si sta riprendendo rapidamente dopo le restrizioni del Covid-19, Naturschutzbund Deutschland (NABU), ong tedesca affiliata a BirdLife International, ha pubblicato il decimo rapporto/classifica “Cruise ship ranking 2022“, che ...

silvio_petrone : Ok aboliamo i #jet privati, e lasciamo che le #navi da #crociera e #merci possano attraccare nei centri delle città… - taakkk__ : @NFratoianni Le navi da crociera no invece? Ah già su quelle inquina il popolo allora vanno bene - frances57770323 : se non è una bufala è una cosa molto strana non è che uno si alza la mattina e decide di costruire una nave e poi v… - AnnaPaolillo196 : Non capisco perché solo adesso vi meravigliate delle battutacce del Berlusca su tiktok(tac), quann po è semp stat n… - Aristogatta2 : @QLexPipiens Gli stessi disgustosi balletti nei ristoranti delle navi da crociera. Ma li almeno hanno la scusante d… -