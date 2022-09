NASA pubblica video dell’eclissi di Sole su Marte | lo spettacolo è una meraviglia della natura

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 2 settembre 2022) La, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, continua are materiale inedito proveniente dallo spazio, e l’ultimomostra un eclissi diavvenuta su. Eclissi, 2/9/2022 – Computermagazine.itA catturare questoa dir poco magnifico sono stati i rover Curiosity e Perseverance mostrando un evento che è decisamente differente rispetto a quello che abbiamo visto nel corsonostra esistenza sulla Terra. Le due lune di, leggasi Phobos e Deimos, hanno infatti una forma diversa rispetto al nostro satellite, sono molto irregolari e ben più piccoleLuna. Come ricorda l’agenzia Ansa, questi eventi tecnicamente non sono delle vere e proprie eclissi come le conosciamo noi, ma ...