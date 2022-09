Michelle Hunziker è stata beccata | “È tornata con…”: la fotografia non lascia dubbi (Di venerdì 2 settembre 2022) La showgirl svizzera sta facendo parlare di sé. Per Michelle Hunziker sembra un periodo d’oro, soprattutto nell’amore: beccata in pieno Michelle Hunziker (Screen da Instagram)La showgirl svizzera ha vissuto senza dubbio un 2022 ricco, come non mai. L’anno è iniziato con l’annuncio della fine dell’amore con Tomaso Trussardi, suo compagno da dieci anni e padre delle sue Sole e Celeste: un fulmine a ciel sereno per i fan. Il 2022 è però proseguito alla grande con il suo primo One Woman Show, Michelle Impossible: un successo inaudito e, per lei, un sogno divenuto realtà. Nelle ultime settimane, poi, per lei sembrano successe molte altre cose. Il gossip infuria, soprattutto sulla sua situazione sentimentale. La fotografia che ha postato sui social, però, ... Leggi su specialmag (Di venerdì 2 settembre 2022) La showgirl svizzera sta facendo parlare di sé. Persembra un periodo d’oro, soprattutto nell’amore:in pieno(Screen da Instagram)La showgirl svizzera ha vissuto senzao un 2022 ricco, come non mai. L’anno è iniziato con l’annuncio della fine dell’amore con Tomaso Trussardi, suo compagno da dieci anni e padre delle sue Sole e Celeste: un fulmine a ciel sereno per i fan. Il 2022 è però proseguito alla grande con il suo primo One Woman Show,Impossible: un successo inaudito e, per lei, un sogno divenuto realtà. Nelle ultime settimane, poi, per lei sembrano successe molte altre cose. Il gossip infuria, soprattutto sulla sua situazione sentimentale. Lache ha postato sui social, però, ...

fanpage : Aurora Ramazzotti è incinta Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno presto nonni - Laura_in_cucina : #michellehunziker #Hunziker vuole tornare con Tomaso Trussardi (ma per ora lui le ha detto no) - RealGossipland : Michelle Hunziker mostra la fede al dito: la showgirl è tornata con Eros Ramazzotti. DETTAGLI QUI… - Luca_zone : RT @Corriere: Michelle Hunziker vuole tornare con Tomaso (ma per ora lui le ha detto no) - Parpiglia : RT @Corriere: Michelle Hunziker vuole tornare con Tomaso (ma per ora lui le ha detto no) -