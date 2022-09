Macabra scoperta nel Tevere: da un sacco maleodorante spunta una mucca morta (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma – Macabro ritrovamento nel cuore della Capitale, dove un animale, molto probabilmente una mucca, è stata recuperata dai Vigili del Fuoco nel Tevere, all’altezza del centralissimo ponte Duca D’Aosta. L ‘animale, morto, era chiuso in un sacco di juta e galleggiava a circa cinque metri dalla sponda, incagliato tra le alghe. L’intervento è scattato dopo una segnalazione fatta da alcuni passanti poiché dal sacco proveniva un odore molto forte. Sul posto, oltre ai pompieri, anche gli agenti della Polizia fluviale, i Carabinieri e un veterinario. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma – Macabro ritrovamento nel cuore della Capitale, dove un animale, molto probabilmente una, è stata recuperata dai Vigili del Fuoco nel, all’altezza del centralissimo ponte Duca D’Aosta. L ‘animale, morto, era chiuso in undi juta e galleggiava a circa cinque metri dalla sponda, incagliato tra le alghe. L’intervento è scattato dopo una segnalazione fatta da alcuni passanti poiché dalproveniva un odore molto forte. Sul posto, oltre ai pompieri, anche gli agenti della Polizia fluviale, i Carabinieri e un veterinario. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su ...

ilfaroonline : ?? #Roma. Macabra scoperta nel #Tevere: da un sacco maleodorante spunta una mucca morta. L'animale era chiuso in un… - infoitinterno : Roma, macabra scoperta nel Tevere: trovata una mucca morta in un sacco - CorriereCitta : Trovano il cadavere di un clochard davanti Castel Sant’Angelo: la macabra scoperta dei turisti a Roma - infoitinterno : Macabra scoperta nel mare del sud Sardegna, recuperati i corpi di 3 uomini - Labatarde2 : Non sapremo mai quanti erano e chi Macabra scoperta nel mare del sud Sardegna, recuperati i corpi di 3 uomini -

Nuova Zelanda: cadaveri di due bambini in valigie comprate all'asta, indaga la polizia La terribile scoperta è stata fatta lo scorso 11 agosto , quando i contenuti del box sono stati consegnati presso la loro casa a Clendon Park, e la famiglia ha fatto la macabra scoperta dentro due ... Casella, resti umani nello Scrivia, indagini in corso A fare la macabra scoperta un escursionista che si è avventurato nel letto dello Scrivia ed ha visto a terra, tra i sassi, la sagoma inconfondibile di una mandibola umana. Subito la persona ha ... Roma, macabra scoperta nel Tevere: trovata una mucca morta in un sacco Un sacco di juta con all'interno una mucca morta è stato recuperato stamattina sulle sponde del Tevere a Roma nei pressi del ponte Duca d'Aosta. Sul posto ... Roma, clochard trovato morto a Castel Sant’Angelo: era un assassino Un passato da assassino, poi la vita dopo il carcere nell’Opera di San Giustino in via della Giustiniana a Roma. E la decisione, tre mesi fa, di allontanarsi da quel centro e di vivere in strada. Prop ... La terribileè stata fatta lo scorso 11 agosto , quando i contenuti del box sono stati consegnati presso la loro casa a Clendon Park, e la famiglia ha fatto ladentro due ...A fare laun escursionista che si è avventurato nel letto dello Scrivia ed ha visto a terra, tra i sassi, la sagoma inconfondibile di una mandibola umana. Subito la persona ha ...Un sacco di juta con all'interno una mucca morta è stato recuperato stamattina sulle sponde del Tevere a Roma nei pressi del ponte Duca d'Aosta. Sul posto ...Un passato da assassino, poi la vita dopo il carcere nell’Opera di San Giustino in via della Giustiniana a Roma. E la decisione, tre mesi fa, di allontanarsi da quel centro e di vivere in strada. Prop ...