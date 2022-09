M5s al 20% | Conte col turbo | il clamoroso sondaggio ribalta Letta

(Di venerdì 2 settembre 2022) Fate molta attenzione agli ultimi sondaggi. Le cose cambiano rapidamente soprattutto a sinistra. Gli analisti hanno al momento un solo punto fermo: il centrodestra sta scavando un solco profondissimo sul centrosinistra che dovrebbe regalare a Salvini, Berlusconi, Meloni la vittoria il prossimo 25 settembre. Ma come dicevamo i verimenti di fronte sono proprio nel campo progressista.col passare dei giorni perde slancio col Pd e l'alleanza con i Verdi e Sinistra Italiana non ha certo portato a uno spostamento radicale dei dem verso il campo rosso. E così, secondo gli esperti di sondaggi, è il Movimento Cinque Stelle che si sta infilando sempre di più in quell'elettorato di sinistra che non si riconosce nel Pd. E su questo fronte vanno sottolineate le parole del professor Paolo Natale di Ipsos e politologo della Statale di Milano su Italia ...

Italia Oggi

Natale (Ipsos): il M5s sta ridecollando al Sud In alcuni collegi strategici è oltre il 20% - ItaliaOggi.it Elezioni: l'intervista di iNews24 a Sergio Costa, ex ministro dell'Ambiente, candidato alla Camera con il Movimento 5 Stelle.ROMA (ITALPRESS) – "Non ci si inventa progressisti. Parlano le storie personali". Lo dice il Segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato da Il Messaggero. "Il M5S è il partito di Grillo, quello che ...