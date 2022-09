Luca Argentero papà bis | «Io | te | Nina e una nuova luce…»

(Di venerdì 2 settembre 2022) Su Instagram l'attore comunica che lui e la moglie Cristina Marino diventeranno genitori per la seconda volta

IL0V3Y0U3000 : LUCA ARGENTERO DI NUOVO PADRE?? - manunonema : Luca Argentero diventerà di nuovo padre e la madre non sono io. Fine della storia triste. - trashalgia : #LucaArgentero sarà papà bis! Ecco le foto e l'annuncio della gravidanza di #CristinaMarino ?? - CorriereTorino : Luca Argentero e Cristina Marino genitori bis. L’annuncio sui social: «Io, te, Nina e u... - redazionerumors : L'attrice e influencer Cristina Marino ha annunciato la seconda gravidanza con un tenero post su Instagram: lei e L… -

È così che Cristina Marino ehanno scelto di comunicare al loro pubblico di Instagram il lieto evento: presto i due attori diventeranno genitori bis. A maggio 2020 era nata Nina ...'UNA NUOVA LUCE' -e (soprattutto) Cristina Marino non hanno mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa. Così, dopo la nascita di Nina nel 2020 e il matrimonio a giugno 2021, ecco che a settembre ...È così, con il tramonto che si specchia sulle acque del mare di Gallipoli sullo sfondo e le sue due ragazze, la moglie Cristina Martino e la piccola Nina, al suo fianco che Luca Argentero comunica che ...«Io, te, Nina e una nuova luce…». Così, con un tramonto sul mare da cornice, Luca Argentero in un tenero ritratto di famiglia, con la piccola Nina in braccio e la compagna Cristina Marino accanto ...