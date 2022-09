Letta: “La destra non ha già vinto, puntiamo ai giovani under 35, parleremo agli indecisi” (Di venerdì 2 settembre 2022) Secondo il segretario del Pd Enrico Letta la destra alle prossime elezioni non ha la vittoria in tasca .”Gli esiti già scritti? La storia anche recente è piena di risultati elettorali inattesi, di ribaltamenti, di sorprese, di spinte non fotografate dai sondaggi”, ha dichiarato. “Siamo il primo partito tra gli under 35, è molto incoraggiante”, ha continuato in occasione dell’apertura della campagna elettorale a Milano. “Cominciamo da Milano la rimonta che ci porterà ad arrivare il 25 settembre e convincere gli italiani a cambiare i sondaggi e cambiare le previsioni che danno oggi il centrodestra vincente. Lo faremo innanzitutto con il voto dei giovani che hanno già dimostrato di essere favorevoli nei nostri confronti. E poi parleremo con gli indecisi, intanto ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) Secondo il segretario del Pd Enricolaalle prossime elezioni non ha la vittoria in tasca .”Gli esiti già scritti? La storia anche recente è piena di risultati elettorali inattesi, di ribaltamenti, di sorprese, di spinte non fotografate dai sondaggi”, ha dichiarato. “Siamo il primo partito tra gli35, è molto incoraggiante”, ha continuato in occasione dell’apertura della campagna elettorale a Milano. “Cominciamo da Milano la rimonta che ci porterà ad arrivare il 25 settembre e convincere gli italiani a cambiare i sondaggi e cambiare le previsioni che danno oggi il centrovincente. Lo faremo innanzitutto con il voto deiche hanno già dimostrato di essere favorevoli nei nostri confronti. E poicon gli, intanto ...

matteosalvinimi : -24 al voto. #Credo che assurda campagna della sinistra al grido di 'fascismo' e 'destra pericolosa' non spaventi n… - CarloCalenda : Salvini non è nel PPE e io sono in @RenewEurope (liberali). Titoli stravaganti per provare a far credere ai lettori… - sbonaccini : Più di mille persone ieri sera all’apertura della festa de l’Unita’ a Modena assieme ad Enrico Letta ???? Siamo l’un… - Europeo91785337 : @GenCar5 @Ecatetriformis Civati è stato chiamato per portare acqua al mulino del PD contro m5s Conte , combattere l… - ZenatiDavide : Verso il voto. I sondaggi: sorpasso M5s sulla Lega, ora è il terzo partito. Letta: “La destra non ha ancora vinto,… -