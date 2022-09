Juventus, presentata la lista Uefa per la Champions League 2022/2023: presente Chiesa (Di venerdì 2 settembre 2022) La Juventus ha presentato quest’oggi all’Uefa la lista Uefa per l’edizione 2022/2023 della Champions League. I bianconeri debutteranno contro il Psg martedì, la fase a gironi durerà fino a novembre, quando inizierà poi il Mondiale. presente Federico Chiesa, ancora infortunato, mentre è escluso Kajo Jorge anche lui attualmente ai box. Ricordiamo che a febbraio, prima della fase a eliminazione diretta, la lista può subire mutazioni, mentre sarà bloccata invece per le sei partite del girone. lista A 1 Szczesny 2 De Sciglio 3 Bremer 5 Locatelli 6 Danilo 7 Chiesa 8 McKennie 9 Vlahovi? 10 Pogba 11 Cuadrado 12 Alex Sandro 14 Milik 15 Gatti 17 Kosti? 18 Kean 19 Bonucci 22 Di ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Laha presentato quest’oggi all’laper l’edizionedella. I bianconeri debutteranno contro il Psg martedì, la fase a gironi durerà fino a novembre, quando inizierà poi il Mondiale.Federico, ancora infortunato, mentre è escluso Kajo Jorge anche lui attualmente ai box. Ricordiamo che a febbraio, prima della fase a eliminazione diretta, lapuò subire mutazioni, mentre sarà bloccata invece per le sei partite del girone.A 1 Szczesny 2 De Sciglio 3 Bremer 5 Locatelli 6 Danilo 78 McKennie 9 Vlahovi? 10 Pogba 11 Cuadrado 12 Alex Sandro 14 Milik 15 Gatti 17 Kosti? 18 Kean 19 Bonucci 22 Di ...

