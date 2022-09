Inter e Roma, cosa comportano le restrizioni Uefa (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Non solo le multe. Per Inter e Roma scattano anche le restrizioni per le rose a disposizione, nel caso in cui non fosse rispettato il piano di rientro concordato in 4 anni, con il mancato rispetto dei parametri del Fair Play finanziario. Le due società, spiega l’Uefa, hanno concordato un identico accordo transattivo di 4 anni. In particolare, i due club concordano che possano essere applicate le seguenti restrizioni sportive in proporzione a quanto dovessero essere sforati i parametri: Limitazione del numero di giocatori: il Club non può iscrivere più di 23 giocatori nella sua Lista A per le competizioni Uefa (invece della 25 previste). Tale restrizione non deve diminuire il numero dei posti riservati esclusivamente ai ‘calciatori formati localmente’. Questa misura si ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Non solo le multe. Perscattano anche leper le rose a disposizione, nel caso in cui non fosse rispettato il piano di rientro concordato in 4 anni, con il mancato rispetto dei parametri del Fair Play finanziario. Le due società, spiega l’, hanno concordato un identico accordo transattivo di 4 anni. In particolare, i due club concordano che possano essere applicate le seguentisportive in proporzione a quanto dovessero essere sforati i parametri: Limitazione del numero di giocatori: il Club non può iscrivere più di 23 giocatori nella sua Lista A per le competizioni(invece della 25 previste). Tale restrizione non deve diminuire il numero dei posti riservati esclusivamente ai ‘calciatori formati localmente’. Questa misura si ...

