Il calciomercato non è finito: offerto uno svincolato alla Roma! (Di venerdì 2 settembre 2022) Ieri alle ore 20:00 è scattato il gong che ha sancito la fine della sessione estiva di calciomercato 2022, ricca di trasferimenti da record e mosse di mercato entusiasmanti. Tutte le big italiane si sono mosse abbondantemente per cercare di migliorarsi e colmare il gap con le rivali europee, dal Milan all'Inter, passando per Napoli, Juve, Lazio e Roma. Soprattutto i giallorossi hanno davvero portato nella Capitale giocatori inimmaginabili fino a pochi anni fa. I due nomi che hanno scaldato più la piazza sono stati senza ombra di dubbio Georginio WIjnaldum, protagonista con il Liverpool in tante notti di Champions, e Paulo Dybala, stella argentina che ha contribuito in maniera determinante al filotto di scudetti della Juventus. Zagadou Roma mercatoNonostante tutti questi colpi e la chiusura del calciomercato, il mercato giallorosso pare non ...

