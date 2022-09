Greystoke | un Tarzan diverso | viaggio alle origini del mito

(Di venerdì 2 settembre 2022)Twenty seven ore 21.10 con Christopher Lambert, Ralph Richardson, Andie Mc Dowell. Regia di Hugh Hudson. Produzione USA 1984. Durata: 2 ore e 7 minuti LA TRAMA Ancora, ma stavolta seguendo la traccia del primo romanzo di Burroughs che diede il via alla saga non ancora esaurita dopo oltre un secolo. Si parte dal 1886 quando lordsi reca in Africa colla moglie Faranno una brutta fine. Il lord è massacrato dscimmie. La lady già incinta partorisce e muore. Il neonato viene salvato da una scimpanzè. Divenuto adulto sopravvive alla legge della giungla. Un giorno incontra un cacciatore che scopre la sua vera identità. Il giovanetorna in Inghilterra e viene reintegrato al suo rango. Ma va in crisi quando vede lo scimmione che gli ha fatto da padre dietro ...

Tvblog

...30 - LA CASA NELLA PRATERIA I - II - III - IV - AVVENTURA IN PAESE 19:50 - LA CASA NELLA PRATERIA I - II - III - IV - GARA DI TAGLIALEGNA 21:10 -: LA LEGGENDA DI, IL SIGNORE DELLE ...Nel 1984 viene infatti scelta da Hugh Hudson stesso per il suo film '- La leggenda di, il signore delle scimmie' . MacDowell interpreta qui il ruolo di Jane, ma rimane delusa poichè ... Guida tv oggi venerdì 2 settembre 2022, i programmi di stasera Sir Ralph Richardson was considered in the trinity of British male actors - along with Sir John Gielgud and Laurence Olivier - who dominated the stage for most of the the 20th century ...