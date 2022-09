Gianni Morandi mostra le mani ustionate | inarrestabile anche a 77 anni

(Di venerdì 2 settembre 2022) È trascorso poco più di un anno da quandoè rimasto vittima di un brutto incidente domestico, che avrebbe potuto costargli caro. Allora la notizia delle gravi ustioni riportate dal cantante aveva provocato nei fan non poca preoccupazione, ma nel corso dei mesi l’intramontabileha dito una forza d’animo propria di pochi, affrontando il lungo percorso di guarigione sempre con il sorriso sulle labbra e lo sguardo vispo ed entusiasta dell’eterno ragazzo che è. E adesso ha deciso dire per la prima volta lecon uno scatto che evidenzia i segni che, purtroppo, non accennano a scomparire.per la prima ...

pinkdor74 : RT @mic_mic75: La mia voglia di schiaffeggiare gli arroganti e la mano di Gianni Morandi…una combinazione direi ‘schiacciante’. - antomao : RT @SkyTG24: Gianni Morandi, ecco la prima foto delle mani senza bende dopo le ustioni - ilmessaggeroit : Gianni Morandi mostra per la prima volta le mani dopo l'incidente: «Voglia di urlare!» - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Gianni #Morandi mostra la #mano ustionata: 'Voglia di urlare' ?????? #treparole #scritturebrevi @FChiusaroli https://t.c… - emmabaccaglio : Gianni #Morandi mostra la #mano ustionata: 'Voglia di urlare' ?????? #treparole #scritturebrevi @FChiusaroli… -

non ha mai fatto mistero del lungo iter riabilitativo a cui si è dovuto sottoporre e ora, attraverso i suoi attivissimi canali social, ha deciso per la prima volta di mostrare le sue ...Tantissimi i messaggi di sostegno dei fan sotto lo scatto pubblicato su Fb: 'A me questa foto piace moltissimo! C'è sofferenza, coraggio e ...Sul volto di Gianni Morandi il sorriso non manca mai. Anche nei momenti difficili, il cantante bolognese ha sempre reagito con positività, affrontando le difficoltà della vita con ...Un ’urlo liberatorio’ sui social, a un anno e mezzo da quell’incidente che gli provocò ustioni su diverse parti del corpo. Ieri, su Facebook, Gianni Morandi ha mostrato la foto della sua mano destra u ...