“Forever”: matrimonio pieno di amici famosi per il vip e la fidanzata storica (Di venerdì 2 settembre 2022) Alla fine il grande giorno del matrimonio di Gianmarco Tamberi è arrivato. Il campione olimpico di salto in alto ha sposato con rito civile la fidanzata storica Chiara Bontempi: la cerimonia, officiata dal sindaco Matteo Ricci, a Villa Imperiale, a Pesaro. “Siamo orgogliosi che abbia scelto Pesaro e le Marche per sposarsi. È stata una bella cerimonia e una grande occasione di promozione per la città e per la regione”, ha detto il primo cittadino di Pesaro all’Ansa. “A Gimbo ho detto che a Pesaro c’è un palasport che lo aspetta quando avrà finito di volare in alto, con un canestro per fare le schiacciate, dato che lui è un appassionato di basket”, ha aggiunto Matteo Ricci. Tanti gli ospiti vip al matrimonio i Gianmarco Tamberi: oltre a parenti e amici, i velocisti Marcell Jacobs con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) Alla fine il grande giorno deldi Gianmarco Tamberi è arrivato. Il campione olimpico di salto in alto ha sposato con rito civile laChiara Bontempi: la cerimonia, officiata dal sindaco Matteo Ricci, a Villa Imperiale, a Pesaro. “Siamo orgogliosi che abbia scelto Pesaro e le Marche per sposarsi. È stata una bella cerimonia e una grande occasione di promozione per la città e per la regione”, ha detto il primo cittadino di Pesaro all’Ansa. “A Gimbo ho detto che a Pesaro c’è un palasport che lo aspetta quando avrà finito di volare in alto, con un canestro per fare le schiacciate, dato che lui è un appassionato di basket”, ha aggiunto Matteo Ricci. Tanti gli ospiti vip ali Gianmarco Tamberi: oltre a parenti e, i velocisti Marcell Jacobs con la ...

CY_Forever_ : RT @NicolettaVJ: Mi ero persa questo matrimonio pazzesco ???? #BeatriceValli in Fantini - sassopekkato : Americani a un matrimonio be like that’s a forever per poi divorziare dopo due anni -