Equitazione | Global Champions Tour Roma 2022 | i Madrid in Motion al comando dopo la prima prova

animaleuropeRMP : RT @ANoiLaParola: ??LIVE, ROMA, CIRCO MASSIMO Anno 2021 muore un cavallo Anno 2022 ?? @enpaonlus @LAVonlus @glfelicetti @NadiaZurlo @OIPAIta… - laura99164560 : RT @ANoiLaParola: ??LIVE, ROMA, CIRCO MASSIMO Anno 2021 muore un cavallo Anno 2022 ?? @enpaonlus @LAVonlus @glfelicetti @NadiaZurlo @OIPAIta… - jokervilma : RT @ANoiLaParola: ??LIVE, ROMA, CIRCO MASSIMO Anno 2021 muore un cavallo Anno 2022 ?? @enpaonlus @LAVonlus @glfelicetti @NadiaZurlo @OIPAIta… - LucillaGiannot1 : RT @ANoiLaParola: ??LIVE, ROMA, CIRCO MASSIMO Anno 2021 muore un cavallo Anno 2022 ?? @enpaonlus @LAVonlus @glfelicetti @NadiaZurlo @OIPAIta… - Emilystellaemi2 : RT @ANoiLaParola: ??LIVE, ROMA, CIRCO MASSIMO Anno 2021 muore un cavallo Anno 2022 ?? @enpaonlus @LAVonlus @glfelicetti @NadiaZurlo @OIPAIta… -

... sarà presente alla tappa di Roma del LonginesChampions Tour, in programma al Circo Massimo ...Horses e nasce dal know - how nell'allevamento dei cavalli e dalla passione per l'dei ...Roma riabbraccia la 'Formula 1 dell''. Le stelle del jumping mondiale tornano infatti nell'ineguagliabile palcoscenico del Circo Massimo per la tappa italiana del LonginesChampions Tour, il più prestigioso circuito ...(AGR) Pubblico in estasi al Circo Massimo per il Longines Global Champions Tour di Roma, la Formula 1 dell'Equitazione ha intrattenuto migliaia di spettatori per la prima giornata di gare. L'appuntame ...Karaevli conquista il Circo Massimo. Tanto tifo anche per i beniamini di casa dei Rome Gladiators, in seconda posizione al termine della manche odierna ...