Enrico Letta contro il centrodestra: "Se vince porta indietro l'Italia" (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - "Le ricette della destra sono un ritorno pericoloso al passato sui diritti e il solito film sull'economia. Sono gli stessi - Meloni, Berlusconi, Tremonti - che hanno condotto l'Italia alla bancarotta nel 2011". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista a 'Il Messaggero'. "Non ci faremo portare indietro: agli anni '50 sui diritti e al 2011, con l'economia a un passo dal fallimento", aggiunge. Il partito più votato dai giovani siamo noi secondo @swg research. Nel nostro programma: combattere la #crisiclimatica, investimenti nella scuola e nell'istruzione universitaria e professionale, stop agli stage gratuiti.#scegli #25SettembreVotoPd pic.twitter.com/jj94vxMsUI — Partito Democratico (@pdnetwork) September 1, 2022 Il segretario del Pd è fiducioso sulla possibilità di ... Leggi su agi (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - "Le ricette della destra sono un ritorno pericoloso al passato sui diritti e il solito film sull'economia. Sono gli stessi - Meloni, Berlusconi, Tremonti - che hanno condotto l'alla bancarotta nel 2011". Lo dice il segretario del Pd,, in un'intervista a 'Il Messaggero'. "Non ci faremore: agli anni '50 sui diritti e al 2011, con l'economia a un passo dal fallimento", aggiunge. Il partito più votato dai giovani siamo noi secondo @swg research. Nel nostro programma: combattere la #crisiclimatica, investimenti nella scuola e nell'istruzione universitaria e professionale, stop agli stage gratuiti.#scegli #25SettembreVotoPd pic.twitter.com/jj94vxMsUI — Partito Democratico (@pdnetwork) September 1, 2022 Il segretario del Pd è fiducioso sulla possibilità di ...

Giorgiolaporta : Io non ho ancora capito se tra 24 giorni Enrico #Letta, segretario del #Pd e attuale eletto a #Siena voterà o meno… - espressonline : I sei milioni di italiani che non potranno andare alle urne, le interviste a Enrico Letta e Giuseppe Conte, l’inchi… - ilfoglio_it : 'Troppe ipocrisie trasversali sull'Ucraina. La guerra non è più nei trend, ma in Ucraina si decide il nostro destin… - MarinellaU : RT @ChiodiDonatella: #LETTA NON VUOLE FARE IL #PREMIER: MA PERCHÉ, QUALCUNO GIELO HA CHIESTO? #Enrico #staisereno. E continua a dire che i… - RaffaelePizzati : RT @DeShindig: Quanto Costa? Oggi mi occupo del programma del @pdnetwork Ho scelto come copertina un tweet di Enrico Letta per 2 motivi:… -