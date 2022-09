Di Maio “Portare avanti la battaglia per il tetto sul prezzo del gas” (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La battaglia che dobbiamo Portare avanti nelle prossime settimane a Bruxelles è quella del tetto al prezzo del gas. Senza l'Europa non riusciremo a mettere un freno alle speculazioni internazionali contro le famiglie”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla 48esima edizione del Forum Ambrosetti. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lache dobbiamonelle prossime settimane a Bruxelles è quella delaldel gas. Senza l'Europa non riusciremo a mettere un freno alle speculazioni internazionali contro le famiglie”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenendo alla 48esima edizione del Forum Ambrosetti. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

ItaliaNotizie24 : Di Maio “Portare avanti la battaglia per il tetto sul prezzo del gas” - emmeddippi : @CarloCalenda Più o meno è lo stesso modo di ragionare di Di Maio quando diceva NO TAP o quando voleva la chiusura… - willerdino : RT @jontargetti: Un modo più efficace per sconfiggere dx sarebbe stata una coalizione PD, A, IV e +E. Letta però ha preferito vendicarsi d… - Profilo3Marco : RT @TgLa7: 'Ci vorranno mesi di negoziazione, ma nostra proposta dopo il voto è portare in Parlamento un decreto taglia-bollette. Si tratta… - Alpopper : RT @Valerio14317834: @sole24ore Disuguaglianze? Cominciate a portare lo stipendio di un chirurgo ospedaliero al livello di Di Maio. Chiacch… -