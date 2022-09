Dalla Francia – Nice abbandona la pista Bakayoko e prova Barkley (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-01 21:11:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe: Molto attivo in quest’ultima giornata di mercato, l’OGC Nice ha messo fine alla pista che portava Tiémoué Bakayoko (28 anni). Il centrocampista difensivo in prestito dal Chelsea al Milan era vicinissimo alla rescissione del contratto con il club della Riviera, ma alla fine del pomeriggio il Gym ha deciso di chiudere questa pratica. La dirigenza del Nizza ci stava lavorando da diverse settimane, ma di fronte all’impossibilità di far uscire i centrocampisti difensivi Pablo Rosario e Mario Lemina, gli Aiglon hanno deciso di abbandonare la pista di Bakayoko, che rimarrà quindi a Milano in questa stagione. I nizzardi non hanno abbandonato l’idea di ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 2 settembre 2022) 2022-09-01 21:11:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe: Molto attivo in quest’ultima giornata di mercato, l’OGCha messo fine allache portava Tiémoué(28 anni). Il centrocamdifensivo in prestito dal Chelsea al Milan era vicinissimo alla rescissione del contratto con il club della Riviera, ma alla fine del pomeriggio il Gym ha deciso di chiudere questa pratica. La dirigenza del Nizza ci stava lavorando da diverse settimane, ma di fronte all’impossibilità di far uscire i centrocampisti difensivi Pablo Rosario e Mario Lemina, gli Aiglon hanno deciso dire ladi, che rimarrà quindi a Milano in questa stagione. I nizzardi non hannoto l’idea di ...

