Crisi energetica, le fonti fossili sono insostenibili: l’ambientalismo deve gridare le sue ragioni (Di venerdì 2 settembre 2022) Nel momento in cui i combustibili fossili diventano economicamente insostenibili (e – forse qualcuno se lo scorda – subito dopo mesi di record di calore e siccità) l’ambientalismo può e deve gridare le sue ragioni. Tutte le sue ragioni, a partire da quelle che spesso vengono messe tra parentesi per timore di apparire stucchevoli, scontati e soprattutto impopolari. Si può e si deve dire che si è consumato e si consuma troppo, che ci si è abituati a sistemi economici e stili di vita insostenibili, che è ora di tirare il freno e di organizzare una sobrietà felice (o almeno, non infelice). Certo, nello scrivere queste banali parole sono ben consapevole del fatto che l’attuale caro energia deriva principalmente da una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Nel momento in cui i combustibilidiventano economicamente(e – forse qualcuno se lo scorda – subito dopo mesi di record di calore e siccità)può ele sue. Tutte le sue, a partire da quelle che spesso vengono messe tra parentesi per timore di apparire stucchevoli, scontati e soprattutto impopolari. Si può e sidire che si è consumato e si consuma troppo, che ci si è abituati a sistemi economici e stili di vita, che è ora di tirare il freno e di organizzare una sobrietà felice (o almeno, non infelice). Certo, nello scrivere queste banali paroleben consapevole del fatto che l’attuale caro energia deriva principalmente da una ...

ItaliaViva : Caro bollette e crisi energetica: non possiamo perdere tempo! @meb - fattoquotidiano : Crisi energetica, l’ipocrisia dell’Europa: chiede di ridurre i consumi del 15%, ma spende 17 milioni l’anno per sca… - Greenpeace_ITA : I #rigassificatori - come quelli di #Piombino o #Ravenna - potranno aiutarci a sventare la crisi energetica di ques… - gioart79 : RT @fattoquotidiano: Crisi energetica, l’ipocrisia dell’Europa: chiede di ridurre i consumi del 15%, ma spende 17 milioni l’anno per scalda… - ANNAQuercia : VERGOGNA.anche nella UE per i potenti vige la regola del:io sò io e voi non siete un cazzo, tutto con i soldi del c… -