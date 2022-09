Cos’è la sepsi | cause | sintomi | trattamento e tasso di mortalità

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 settembre 2022) La, nota anche come setticemia, è una patologia causata da una risposta antinfiammatoria abnorme dell’organismo in seguito a un’infezione che danneggia organi e tessuti, compromettendo il loro normale funzionamento. L’origine è quasi sempre batterica, solo raramente può essere causata da funghi o virus. E’ più frequente nei neonati, bambini, anziani, persone con malattie croniche o con sistema immunitario debole. Sono maggiormente esposti i pazienti che hanno subito un intervento chirurgico o a cui stato impiantato un dispositivo medico (es. catetere venoso o urinario), ma può colpire tutti gli individui che abbiano contratto un’infezione. In Italia si registrano 1,5 casi ogni mille abitanti.della.La patologia si manifesta con alcuni disturbi quali febbre alta, o improvviso abbassamento della temperatura ...