“Colossale presa per i fondelli”. Paragone e quello che nessuno dice sulla crisi energetica (Di venerdì 2 settembre 2022) «Il Governo doveva fare subito uno scostamento di bilancio, bisogna aggredire gli speculatori e poi lo Stato deve fare lo Stato, magari facendo un passo indietro da questa guerra, che viene finanziata attraverso armi, comprate magari dagli americani». È questa la ricetta di Gianluigi Paragone per rispondere all'emergenza gas. Parlando a Napoli, dove presenta i candidati alle Politiche di Italexit, il senatore ex M5s parla di una «Colossale presa dei fondelli da parte di tutte le forze politiche», mettendo sullo stesso piano centrodestra e centrosinistra. «Sul gas non hanno il coraggio di dire la verità - argomenta - cioè che dipendiamo dal gas russo. Fanno pagare il prezzo alle piccole e medie imprese e alle famiglie, intanto i grandi speculatori stanno facendo affari d'oro e nessuno li controlla». ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) «Il Governo doveva fare subito uno scostamento di bilancio, bisogna aggredire gli speculatori e poi lo Stato deve fare lo Stato, magari facendo un passo indietro da questa guerra, che viene finanziata attraverso armi, comprate magari dagli americani». È questa la ricetta di Gianluigiper rispondere all'emergenza gas. Parlando a Napoli, dove presenta i candidati alle Politiche di Italexit, il senatore ex M5s parla di una «deida parte di tutte le forze politiche», mettendo sullo stesso piano centrodestra e centrosinistra. «Sul gas non hanno il coraggio di dire la verità - argomenta - cioè che dipendiamo dal gas russo. Fanno pagare il prezzo alle piccole e medie imprese e alle famiglie, intanto i grandi speculatori stanno facendo affari d'oro eli controlla». ...

marattin : Noi l’avevamo detto un mesetto fa. Bene che ora anche @lavoceinfo confermi che la flat tax della Lega non esiste. T… - tempoweb : “Colossale presa per i fondelli”. Gianluigi #Paragone tira fuori gli artigli sulla crisi dell’#energia @gparagone… - Gnp74 : @LegaSalvini Scaricata e provata. Risparmio: 300 € l'anno, praticamente 25 € al mese. Una colossale presa per il c… - Rosabianca123 : RT @marattin: Noi l’avevamo detto un mesetto fa. Bene che ora anche @lavoceinfo confermi che la flat tax della Lega non esiste. Trattasi so… - valy_s : RT @caterinapac: @valy_s Ragione in più per considerarla una soluzione del piffero. È una colossale presa per i fondelli! -

Ambiguus Aeneas L'Eneide è un testo rimasto in progress: è una balla colossale la storia - ammannitaci magari sui ... nell'eco anche di altri racconti su mogli suicide nel fuoco (come quella di Asdrubale alla presa di ... RDC. Prima vittoria dei terroristi FDLR. I Caschi Blu ONU scappano da Butembo (Fulvio Beltrami) Una decisione presa dall'alto, al Palazzo di Vetro di New York in quanto i dirigenti della missione ...contro il Ruanda per eliminare un concorrente economico che potrebbe disturbare il colossale ... L'Eneide è un testo rimasto in progress: è una ballala storia - ammannitaci magari sui ... nell'eco anche di altri racconti su mogli suicide nel fuoco (come quella di Asdrubale alladi ...Una decisionedall'alto, al Palazzo di Vetro di New York in quanto i dirigenti della missione ...contro il Ruanda per eliminare un concorrente economico che potrebbe disturbare il...