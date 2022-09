Chelsea, Aubameyang: “Bello essere tornato in Premier, sono molto felice” (Di venerdì 2 settembre 2022) Il nuovo attaccante del Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, ha rilasciato al sito ufficiale del club le sue prime dichiarazioni: “sono molto contento. E’ Bello essere tornato, il mio lavoro in Premier League non era ancora terminato. Far parte dei Blues è un onoro e non vedo l’ora di cominciare“. Dopo l’esperienza con il Barcellona, l’attaccante del Gabon è tornato in Inghilterra, doveva aveva già vestito la maglia dell’Arsenal. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Il nuovo attaccante del, Pierre-Emerick, ha rilasciato al sito ufficiale del club le sue prime dichiarazioni: “contento. E’, il mio lavoro inLeague non era ancora terminato. Far parte dei Blues è un onoro e non vedo l’ora di cominciare“. Dopo l’esperienza con il Barcellona, l’attaccante del Gabon èin Inghilterra, doveva aveva già vestito la maglia dell’Arsenal. SportFace.

DiMarzio : #Calciomercato I #MarcosAlonso al @FCBarcelona e #Aubameyang al @ChelseaFC: in dirittura lo scambio - cmdotcom : #Chelsea, clamoroso doppio colpo in chiusura: arrivano #Aubameyang e #Depay - tcm24com : Tuchel ha il suo nuovo numero 9 Pierre Emerick Aubameyang # Chelsea # Barcellona - sportface2016 : #Chelsea, #Aubameyang: “Bello essere tornato in #PremierLeague, sono molto felice” - infoitsport : UFFICIALE - Chelsea,ingaggiato Aubameyang dal Barcellona -