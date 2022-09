California, con il caldo torna l’incubo blackout: aria condizionata solo fino alle 4 di pomeriggio (Di venerdì 2 settembre 2022) aria condizionata e grandi elettrodomestici solo fino alle 4 di pomeriggio. Con l’arrivo dell’ennesima ondata di caldo record e temperature che sfiorano i 40 gradi, la California torna a temere un blackout. Per evitare il rischio di sovraccarico della rete elettrica, il governatore Gavin Newsom ha chiesto ai cittadini qualche sacrificio: «Per la prossima settimana, in particolare domenica e lunedì, i Californiani dovrebbero usare l’aria condizionata e i grandi elettrodomestici, come lavatrice e asciugatrice, non oltre le quattro di pomeriggio», si legge una nota firmata dal governatore. California and the West are expecting ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022)e grandi elettrodomestici4 di. Con l’arrivo dell’ennesima ondata direcord e temperature che sfiorano i 40 gradi, laa temere un. Per evitare il rischio di sovraccarico della rete elettrica, il governatore Gavin Newsom ha chiesto ai cittadini qualche sacrificio: «Per la prossima settimana, in particolare domenica e lunedì, ini dovrebbero usare l’e i grandi elettrodomestici, come lavatrice e asciugatrice, non oltre le quattro di», si legge una nota firmata dal governatore.and the West are expecting ...

