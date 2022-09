Calciomercato, accordo vicino: nuova squadra per Mauro Icardi! (Di venerdì 2 settembre 2022) Il nome di Mauro Icardi ha sempre il suo fascino, soprattutto se accostato a squadre italiane. In questa sessione estiva di Calciomercato si è parlato di Monza per l’argentino, ma Galliani ha ritenuto eccessive le richieste del calciatore. Il giocatore è in cerca di una nuova sistemazione e pare ci siano novità a riguardo. Secondo Nicolò Schira, sarebbe previsto un incontro questa settimana tra il Galatasaray e Wanda Nara per cercare di raggiungere un accordo per l’ex numero 9 dell’Inter in prestito. I turchi sarebbero pronti a pagare 3 milioni di euro di stipendio, mentre il PSG pagherebbe la restante parte. Icardi Mercato Galatasaray Il centravanti classe ’93 è alla ricerca di continuità di rendimento per potersi giocarsi le sue carte per un posto nella seleccion in vista del Mondiale in Qatar di questo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 2 settembre 2022) Il nome diIcardi ha sempre il suo fascino, soprattutto se accostato a squadre italiane. In questa sessione estiva disi è parlato di Monza per l’argentino, ma Galliani ha ritenuto eccessive le richieste del calciatore. Il giocatore è in cerca di unasistemazione e pare ci siano novità a riguardo. Secondo Nicolò Schira, sarebbe previsto un incontro questa settimana tra il Galatasaray e Wanda Nara per cercare di raggiungere unper l’ex numero 9 dell’Inter in prestito. I turchi sarebbero pronti a pagare 3 milioni di euro di stipendio, mentre il PSG pagherebbe la restante parte. Icardi Mercato Galatasaray Il centravanti classe ’93 è alla ricerca di continuità di rendimento per potersi giocarsi le sue carte per un posto nella seleccion in vista del Mondiale in Qatar di questo ...

