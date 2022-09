Bruscolotti | “Osimhen sbaglia goal clamorosi Scudetto? Lasciamo perdere”

(Di venerdì 2 settembre 2022) Beppeha sempre espresso la sua opinione senza peli sulla lingua. Nell’intervista su Radio Marte, lo storico capitano azzurro se la prende con Victorper la sua prestazione negativa contro il Lecce. Carattere spigoloso,attacca apertamente il nigeriano: “Victor? La coordinazione la deve affinare, non arriva nel modo giusto sui palloni. Quando ad un centravanti capitano uno o due palle buone, almeno un gol lo deve fare. Hato occasioni clamorose, contro il Lecce. Non è facile, anche la squadra lo deve aiutare: in certi casi, deve arretrare di qualche metro per dargli la possibilità di sfruttare le sue caratteristiche di velocità. Se lo si isola, si perdono le sue doti migliori”.ha poi proseguito sullo ...

