Balneari | Gasparri | ' governo si preoccupi di cittadini non di iniziative inutili'

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "La priorità per il governo in questo momento deve essere il caro energia e il sostegno ad aziende e famiglie. È impensabile che qualcuno si preoccupi di varare decreti attuativi che riguardano il settore balneare. A maggior ragione in una fase che ha visto il maltempo flagellare molte coste italiane e vanificare il lavoro di una stagione per gli operatori. Ancora una volta qualcuno dimostra di non avere a cuore il futuro dell'economia e del turismo ma di guardare altrove". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Non consentiremo in nessun modo che questa iniziativa, a pochi giorni dalle elezioni politiche, trovi attuazione ed invitiamo il governo a concentrarsi sulle vere necessità degli italiani che rischiano di trovarsi in grande difficoltà per l'aumento delle bollette".

