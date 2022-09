Audi RS Q e-tron E2 | la belva per dare l' assalto alla Dakar

(Di venerdì 2 settembre 2022) L'trong> RS Q e-E2 è l'auto con cui i quattro anelli andranno all'della2023, dopo che in quella di esordio dello scorso anno hanno conquistato quattro vittorie e dieci podi di tappa. A marzo 2022 latrong> RS Q e-ha ottenuto il primo successo nei rally raid all’Abu Dhabi Desert Challenge e ora l'evoluzione è pronta al debutto. La sigla E2 rimandafase finale di sviluppo della miticatrong> Sport quattro Gruppo B degli Anni ’80, mentre la nuovatrong> RS Q e-E2 correrà a ottobre nel Rally del Marocco, che sarà il banco di prova finale per la ...

A circa un anno di distanza dalla presentazione dell'RS Q e -, il prototitpo con il quale la casa tedesca ha conquistato quattro vittorie e dieci podi di tappa alla Dakar 2022, ecco la ...L'RS Q e -E2 presenta una nuova carrozzeria che punta sulla leggerezza e sull'aerodinamica affinata. Pronto a debuttare il primo ottobre al Rally del Marocco, il prototipo elettrico con ...Benedikt Brunninger, responsabile del progetto tecnico di Audi Sport, spiega come la Casa dei Quattro Anelli ha lavorato nel cercare di migliorare il mezzo con cui si proverà a centrare il podio alla ...Aerodinamica migliorata e una migliore gestione della potenza per questa seconda versione del prototipo ibrido per la Dakar e affini.