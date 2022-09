Attivista LGBT irrompe sul palco della Meloni | la reazione di lei | “Hai già le unioni civili”

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 settembre 2022) Giorgiaè in pieno tour elettorale e nella tappa di oggi a Cagliari è stata contestata da unQ. Il ragazzo è salito sulsventolando una grande bandiera arcobaleno e ha detto: “Vogliamo il diritto al matrimonio egualitario e alle adozioni per le coppie gay. Non dobbiamo essere costretti a scappare all’estero per questi diritti. Siamo tutti uguali e un giorno vorrei sposarmi in Italia“. I collaboratorileader di Fratelli d’Italia stavano per intervenire e lei li ha fermati per parlare con l’. Giorgia ha sottolineato più volte di non essere d’accordo con il ragazzo (non che ci fosse bisogno di ribadirlo, ma è evidente che per lei non abbiamo diritto al matrimonio) e poi gli ha detto che la comunitàQ ‘ha già le ...