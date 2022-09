Ascolti tv prima serata: niente da fare per l’Amoroso, vince Rai 1 con una replica. Boom sul Nove (Di venerdì 2 settembre 2022) Premia anche nella serata di giovedì la scelta di Rai 1 di mandare in onda una replica. Minima spesa, massima resa e infatti, il film in replica per il ciclo Purchè finisca bene, si porta a casa oltre 2 milioni di spettatori. Il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro è stato invece visto da una media di 1,5 milioni di spettatori. Numeri che permettono comunque a Canale 5 e a Mediaset di respirare visto che si rivedono numeri che superano il 10% di share. Dopo il disastro con le due serate dedicate a La mantide, che non ha brillato, piccolo passo in avanti per Canale 5. Molto bene la puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4. Se su Canale 5 sono state fatte delle scelte discutibili questa estate, su Rete 4 è filato tutto liscio. La rete, che ha continuato a informare il pubblico ed è rimasta sempre accesa, anticipando anche il ritorno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 settembre 2022) Premia anche nelladi giovedì la scelta di Rai 1 di mandare in onda una. Minima spesa, massima resa e infatti, il film inper il ciclo Purchè finisca bene, si porta a casa oltre 2 milioni di spettatori. Il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro è stato invece visto da una media di 1,5 milioni di spettatori. Numeri che permettono comunque a Canale 5 e a Mediaset di respirare visto che si rivedono numeri che superano il 10% di share. Dopo il disastro con le due serate dedicate a La mantide, che non ha brillato, piccolo passo in avanti per Canale 5. Molto bene la puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4. Se su Canale 5 sono state fatte delle scelte discutibili questa estate, su Rete 4 è filato tutto liscio. La rete, che ha continuato a informare il pubblico ed è rimasta sempre accesa, anticipando anche il ritorno ...

