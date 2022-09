Arrivano le nuove pensioni: assegni stravolti, cosa cambia subito (Di venerdì 2 settembre 2022) Le pensioni aumenteranno in autunno: è in arrivo la rivalutazione e il recupero dell'inflazione, quindi i prossimi assegni saranno più “pesanti”. Ma da quando? Andiamo con ordine: con il decreto Aiuti bis è stato deciso di anticipare le rivalutazioni delle pensioni al secondo semestre 2022 (erano inizialmente previste per gennaio del nuovo anno). Sono state prese in considerazione due strade da seguire: “Da una parte - spiega il Corriere della Sera - una rivalutazione dello 0,2%, a recupero dell'inflazione del 2021, rivolto a tutti i pensionati; dall'altra un anticipo rispetto al gennaio prossimo di un ulteriore 2% sulla base dell'inflazione 2022. In questo secondo caso, la platea degli interessati è solo quella di coloro che percepiscono pensioni di importo fino a 2.692 euro (ovvero 35 mila euro all'anno)”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Leaumenteranno in autunno: è in arrivo la rivalutazione e il recupero dell'inflazione, quindi i prossimisaranno più “pesanti”. Ma da quando? Andiamo con ordine: con il decreto Aiuti bis è stato deciso di anticipare le rivalutazioni delleal secondo semestre 2022 (erano inizialmente previste per gennaio del nuovo anno). Sono state prese in considerazione due strade da seguire: “Da una parte - spiega il Corriere della Sera - una rivalutazione dello 0,2%, a recupero dell'inflazione del 2021, rivolto a tutti i pensionati; dall'altra un anticipo rispetto al gennaio prossimo di un ulteriore 2% sulla base dell'inflazione 2022. In questo secondo caso, la platea degli interessati è solo quella di coloro che percepisconodi importo fino a 2.692 euro (ovvero 35 mila euro all'anno)”. ...

