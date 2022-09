Argentina, terza morte sospetta per polmonite sconosciuta (Di venerdì 2 settembre 2022) Una malattia che spaventa l’Argentina e a cui guarda il mondo intero con interesse. Una terza persona è morta in una clinica privata di Tucuma, nel nord-ovest dell’Argentina, per una "polmonite di origine sconosciuta". A riferirlo le autorità sanitarie locali, precisando che nove persone in tutto, di cui 8 membri della clinica, si sono ammalati e tre di questi sono deceduti tra lunedì a oggi. Sono in corso esami per individuare l’origine dell’infezione ma Covid e un’altra serie di patologie sono già state escluse (per un totale complessivo di 25 virus o batteri differenti). I campioni raccolti sono stati inviati all’Argentine Reference Laboratory, l’Istituto Malbran di Buenos Aires: sono al momento in corso ulteriori indagini per cercare di risalire al patogeno che ha originato l’infezione. Inquietanti ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 settembre 2022) Una malattia che spaventa l’e a cui guarda il mondo intero con interesse. Unapersona è morta in una clinica privata di Tucuma, nel nord-ovest dell’, per una "di origine". A riferirlo le autorità sanitarie locali, precisando che nove persone in tutto, di cui 8 membri della clinica, si sono ammalati e tre di questi sono deceduti tra lunedì a oggi. Sono in corso esami per individuare l’origine dell’infezione ma Covid e un’altra serie di patologie sono già state escluse (per un totale complessivo di 25 virus o batteri differenti). I campioni raccolti sono stati inviati all’Argentine Reference Laboratory, l’Istituto Malbran di Buenos Aires: sono al momento in corso ulteriori indagini per cercare di risalire al patogeno che ha originato l’infezione. Inquietanti ...

__paxxx__ : RT @yoliebes: Ma una nazionale che vince tutte le partite della propria pool, parte terza nella classifica generale e potrebbe beccare Arge… - EnricoFaraboll1 : AVVISO ?? La terza persona muore di polmonite misteriosa in Argentina. Il ministro della Salute ha dichiarato di ave… - bendinelli2011 : RT @LBasemi: ATTENZIONE: Terza persona muore di polmonite misteriosa in Argentina. Il ministro della Salute ha dichiarato di aver escluso C… - LBasemi : ATTENZIONE: Terza persona muore di polmonite misteriosa in Argentina. Il ministro della Salute ha dichiarato di ave… - SAntonio10273 : @dreamerMA87 NON CREDO, SE OSSERVI ATTENTAMENTE C'è UN ISTANTE IN CUI SI VEDE UNA TERZA PERSONA. QUELLO E' IL MARIT… -