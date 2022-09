Alena Seredova pronta al matrimonio e spunta l’anello (Di venerdì 2 settembre 2022) Alena Seredova ha detto si! Di recente l’abbiamo vista partecipare ai matrimoni dei suoi amici e delle sue amiche, ma adesso anche per la bella ex modella è arrivato il momento di organizzare le nozze, perchè Alena ha detto si al suo Alessandro Nasi e nelle ultime foto, pubblicate in esclusiva sulla rivista Gente, spunta anche l’anello che l’imprenditore le ha regalato. Come si può vedere nel servizio dedicato alla coppia, un anello di fidanzamento brilla al dito di Alena Seredova, dopo che la modella ha annunciato sui social il fidanzamento con Alessandro Nasi. Dopo otto anni d’amore e la piccola Vivenne Charlotte nata nel 2020 è finalmente tempo di giurarsi amore eterno! Il settimanale Gente ha paparazzata Alena Seredova con la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 settembre 2022)ha detto si! Di recente l’abbiamo vista partecipare ai matrimoni dei suoi amici e delle sue amiche, ma adesso anche per la bella ex modella è arrivato il momento di organizzare le nozze, perchèha detto si al suo Alessandro Nasi e nelle ultime foto, pubblicate in esclusiva sulla rivista Gente,ancheche l’imprenditore le ha regalato. Come si può vedere nel servizio dedicato alla coppia, un anello di fidanzamento brilla al dito di, dopo che la modella ha annunciato sui social il fidanzamento con Alessandro Nasi. Dopo otto anni d’amore e la piccola Vivenne Charlotte nata nel 2020 è finalmente tempo di giurarsi amore eterno! Il settimanale Gente ha paparazzatacon la ...

