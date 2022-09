Al via la 18^ edizione della Scuola internazionale di Alta formazione alla ricerca della SIIV (Di venerdì 2 settembre 2022) Si terrà dal 5 al 9 settembre del 2022 presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, la XVIII SIIV Summer School della Società Italiana Infrastrutture Viarie. L’evento si svolgerà nell’ambito delle attività di Procida capitale Italiana della cultura 2022. Pavimentazioni sostenibili e i materiali stradali saranno i temi al centro della discussione della Scuola estiva di Alta formazione alla ricerca, aperta a dottorandi, ricercatori e studiosi afferenti al S.S.D. ICAR/04, Strade, ferrovie e aeroporti. Le attività didattiche riguardano la sostenibilità, l’innovazione tecnologica e i materiali alternativi da costruzione, con ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Si terrà dal 5 al 9 settembre del 2022 presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, la XVIIISummer SchoolSocietà Italiana Infrastrutture Viarie. L’evento si svolgerà nell’ambito delle attività di Procida capitale Italianacultura 2022. Pavimentazioni sostenibili e i materiali stradali saranno i temi al centrodiscussioneestiva di, aperta a dottorandi,tori e studiosi afferenti al S.S.D. ICAR/04, Strade, ferrovie e aeroporti. Le attività didattiche riguardano la sostenibilità, l’innovazione tecnologica e i materiali alternativi da costruzione, con ...

